華人抗議投資移民審批慢　澳洲將發布新戰略

澳洲2012年推出商業創新和投資計劃（BIIP），吸引外國投資移民。50多名BIIP申請人周五（16日）在悉尼遊行，要求政府加快永久居留權審批，遊行人士大部分是中國人。澳洲內政部拒絕回應投訴，並預告今年稍後會發布新移民戰略，包括徹底重塑BIIP計劃。

來自北京的44歲王姓男子（洋名：Paul Wang）自2018年到澳洲生活，向一間食品加工企業投資100萬澳元（約537萬港元），永久居留權審批至今仍未有回音，他已計劃明年搬到美國。有BIIP持有人稱鑑於不確定性，正減少在澳洲商業投資。英媒報道，澳洲政府計劃把BIIP分配簽證數量，從上一財政年度5,000個縮減到今年1,900個。

澳洲目前有3,000多名BIIP持有人及家屬，大部分是中國人。澳洲政府今年3月審查報告估計，每名BIIP持有人為澳洲經濟貢獻60萬澳元（約322萬港元），低於普通澳洲人的160萬澳元（約861萬港元）。報告認為BIIP持有人年齡較大，透過被動投資的資本回報獲得收入較低。目前大多數BIIP永久簽證需要近3年處理，而之前平均時間約12個月。