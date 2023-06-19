接見布林肯　習近平：國與國交往應建基於相互尊重

中國國家主席習近平周一（19日）下午在北京人民大會堂接見美國國務卿布林肯，習近平指出國與國交往應始終建立在相互尊重和真誠的基礎上，希望布林肯此訪能為穩定中美關係作出積極貢獻。習近平又指，世界需要一個一般而言穩定的中美關係，兩國能否找到正確的方式相處，關係到人類的未來。

習近平指，中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅，以及中國國務委員兼外交部長秦剛，與布林肯進行了長時間會談，整體上雙方談的是坦誠深入。中方表明了自身立場，雙方同意共同落實中美元首在印尼峇里島會晤時達成的共識，雙方在一些具體的問題上取得進展、達成共識，形容「這很好」。他又指，國與國交往應相互尊重、以誠相待，希望布林肯今次訪華能為穩定中美關係多發揮積極作用。

這是自2018年中以來，再有美國國務卿與習近平會面。對上一次是在2018年6月14日，習近平在人民大會堂會見時任美國國務卿蓬佩奧，強調中美合作可以辦成有利於兩國和世界的大事。

布林肯周一較早前，與中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅見面。王毅要求美方取消對華非法單邊制裁，放棄打壓中國科技發展，不得肆意干涉中國內政，並強調中國在台灣問題沒妥協退讓餘地。布林肯則指，美方期待與中方加強溝通管控分歧，在有共同利益的領域合作。