俄今夏測試核魚雷　搭載潛艇年內服役

俄烏戰爭引發的核危機陰霾持續不散，俄羅斯傳媒周五（23日）報道，俄方計劃今年夏天展開首次海神無人潛航器的海試。這款被視為核動力魚雷的武器可以搭載核彈頭，裝備它的核動力潛艇今年入列服役。

俄羅斯總統普京在2018年國情咨文中首度公開海神無人潛航器，它可以配備核彈頭或常規彈頭，官方宣稱它能夠引發「放射性海嘯」打擊廣泛的目標，包括航空母艦打擊群、沿海防禦工事及基礎設施，目的是確保對敵方領土造成「不可以接受」的損害。官方披露的資料顯示，海神無人潛航器全長20米，直徑1.8米，重量100噸。

俄羅斯傳媒報道，今年夏天的海試將在核動力潛艇別爾哥羅德號進行，集中評估海神無人潛航器的「核引擎」性能。俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫透露，別爾哥羅德號今年加入艦隊服役。俄方已經生產首批海神無人潛航器，計劃2024年底或2025年上半年，在太平洋艦隊組建一支專門潛艇部隊，配備這款屬於報復性核打擊武器。

俄羅斯把海神核動力魚雷視為反制美國導彈防禦的戰略武器，原因是它理論上擁有無限的航程，可以從數千公里外發射，令美方無法防範。別爾哥羅德號是全球最長的潛艇，全長182米及排水量接近24,000噸，可以搭載6枚海神核動力魚雷。它亦可以調查、控制或收回在深海的小型物件，外界相信用於竊聽監控或破壞海底電纜。