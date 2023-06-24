43知名漫畫家繪76幅畫　盼世界和平

日本43位知名漫畫家依照自己與家人遭遇過的戰爭經歷，創造出76幅關於未來世界的構想圖，將於下周二（27日）在東京公開展出。

第二次世界大戰1945年8月15日隨着日本宣布無條件投降而結束，一眾漫畫家以此為出發點，於2009年至2012年期間描繪出戰爭結束155年後的世界，向民眾展示2100年8月15日的世界樣貌。負責管理作品的日本漫畫事務局，前年把作品贈送給東京新宿區的平和祈念展示資料館，隨着疫情趨緩，決定向民眾展出。

展出的作品包括已故漫畫家與在世漫畫家的作品。漫畫《骷髏13》作者、已故漫畫家齊藤隆夫繪製了一幅自畫像，畫中齊藤隆夫站在一枝嫩葉前，並配有「地球有限」的字樣。《麵包超人》作者、已故漫畫家柳瀨嵩的作品展現了巨大的雲朵向海中拋下錨，描繪了實現空中都市的世界。

1939年出生、現年84歲的森田拳次二戰時曾在中國東北的偽滿洲國度過少年時代，他繪製的作品顯示一隻小狗將草原上分隔兩國領土的國界線咬去，兩國士兵都十分驚訝的景象，代表未來世界將不會再有國界。日本漫畫家協會會長千葉徹彌表示，2100年可能是一個更好的未來，也可能更加糟糕，希望未來能夠幸福地生活在地球上。