印尼暫停159地免簽入境　陸港台均受影響

印尼政府近日宣布除東盟國家外，對159個國家及地區暫停實施入境免簽證措施，受影響的包括中國大陸、香港、台灣、美國、澳洲、日本及歐洲多國等。

報道稱，印尼於2016年起對包括東盟在內的全球169個國家及地區的旅客，允許免簽入境停留30天。但自新冠疫情爆發後，印尼已暫緩有關措施，該國法律和人權部於本月7日簽署取消免簽的法令。法律和人權部移民總局稱，免簽政策影響了印尼居民的生活，導致非法移民、擾亂公共秩序、流行病傳播等問題加劇，基於相關考慮發布這項法令。目前印尼的免簽入境政策僅適用於東盟成員國汶萊、菲律賓、柬埔寨、老撾、馬來西亞、緬甸、新加坡、泰國、越南，以及即將加入的東帝汶。

對於上述決定，印尼總統維多多上周三（21日）回應稱，相關政策已獲當局審查和評估，「在全面開放前，我們需評估這是否對國家有利」。印尼旅遊和創意經濟部長烏諾表示，取消免簽的決定不會對印尼旅遊業造成太大影響，認為推動電子簽證和電子落地簽證的申請有助提高旅遊質量和可持續發展。根據規定，申請電子落地簽證需備妥護照和回程機票，費用為50萬印尼盾（約261港元），可停留30天，並可申請延長一次。