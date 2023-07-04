美國更新赴中國旅遊警示　聲稱有任意執法風險

美國國務院上周五（6月30日）更新針對中國的旅遊警示，當中提醒美國公民「重新考慮」是否前赴內地，否則可能面臨中方任意執法，包括被禁止出境及遭到非法拘留風險。

美方旅遊警示一共分為四個級別，最嚴重是「不要前往」，「重新考慮」則屬第三級。警示提到，由於中國內地政府任意執行當地法律，包括向美國公民及其他國家公民發布出境禁令，國民存在被中國內地政府錯誤拘留風險，可能無法獲得美國領事服務或取得涉犯罪行資料，受審及拘留期間或無法得到公平及透明對待。

警示提醒，中國內地政府可視各種文件、數據、統計數字或材料等為國家機密，從而拘留及起訴涉嫌從事間諜活動的外國人，國民即使傳送私人電子訊息也有可能被拘留及遭到驅逐出境。

由於中國內地政府不承認雙重國籍，警示特別提及，擁有美國與中國雙重國籍的美國公民，以及具有中國血統的國民，可能會受到中方額外審查及騷擾，若透過美國護照以外旅行證件進入中國內地，一旦被拘留或被捕，中國內地政府可能不會通知美國大使館或美國總領事館，也有可能不允許領事探視。

此外，美國國務院亦更新針對香港及澳門旅遊警示，其中香港從第三級調低至第二級的「提高警覺」，但仍指美國公民在港應注意格外注意任意執法的風險；澳門亦因任意執法風險，加上美方提供緊急領事服務能力有限，因此與內地同列「重新考慮」級別。