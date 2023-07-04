剛果民主共和國華籍夫妻遭劫殺　商會號召罷工促破案

剛果民主共和國盧阿巴拉華商會周一（3日）表示，上月29日發生一宗殺人搶劫案，一對中國僑胞夫妻分別頭部、胸部中槍身亡。商會號召罷工6天，以敦促當地政府及有關部門盡快破案，並提供破案線索人士一萬美元（約7.8萬港元）獎勵。

事發在通往利卡西方向的一處收礦倉庫中，從事礦產生意的湖北籍商人汪先生稱，死者來自廣西。汪先生表示，當地礦產資源豐富，但各類地方武裝勢力複雜，安全形勢嚴峻。針對中國人的搶劫、綁架等案件一直都有發生，他自己也花錢聘請保鑣及擁有槍械。商會要求盧阿巴拉省所有收礦個體戶（倉庫）周二起罷工至下周日，並呼籲利卡西和盧本巴西所有收礦個體戶響應號召，共同罷工，一起表達憤慨之情。商會提醒各單位注重安保投入，加強安保建設，近期尤其要注意外出人員安全，外出人員不要攜帶大量現金在身上。

中國駐剛果（金）使館提醒中國公民，近期暫勿前往剛果（金）伊圖里、北基伍、南基伍、上韋萊省等安全高風險地區，已在當地的人員和機構盡快撤離或轉移至安全地區。謹慎前往盧阿拉巴、上加丹加、下韋萊、坦噶尼喀、馬涅馬、中開賽、桑庫魯、洛馬米、上洛馬米等9省。