歐盟宣布對拉美地區　4年內投資450億歐元

歐盟與拉丁美洲及加勒比海國家共同體峰會周一（17日）起一連兩日在歐盟總部比利時布魯塞爾舉行，歐盟宣布透過全球門戶海外投資基建計劃，對拉美地區投資總額將於4年內達450億歐元（約4,000億港元）。

峰會近60國參與，距離上次峰會已有8年。歐盟委員會主席萊恩致詞表示，新冠疫情、俄烏戰事及中國在海外愈來愈自信，都是歐盟、拉美及加勒比海國家面對的挑戰，三方比以往任何時期都更加需要對方，歐盟希望成為拉美地區的首選合作夥伴。

荷蘭看守首相呂指，他們作為歐洲人一直自大，指歐洲對孤立俄羅斯行動迅速，但近年對其他問題則反應不足。巴西總統盧拉一向批評西方向烏克蘭供應武器，今次會議未有重申這項批評，他指俄烏戰事將對經濟及社會計劃至關重要的資源，用於戰爭目的，軍備競賽亦令應對氣候變化變得更困難。

俄烏戰爭已對歐洲的地緣政治經濟戰略帶來重大影響，為了擺脫對俄羅斯能源和中國關鍵原物料的依賴，天然資源豐富的拉美地區成為歐盟的經營重點。尤其西班牙輪任下半年度的歐盟主席國，以西班牙與拉美的殖民淵源背景，在安排歐盟議程時更重視此區。