美戰略部隊演練　填裝洲際導彈發射井

美國戰略核部隊近期動作高調及頻繁，繼戰略核潛艇訪問南韓、戰略轟炸機部署西太平洋後，駐守北達科他州邁諾特空軍基地的第91導彈聯隊，日前亦演練盡可能以快速、安全、有效的方式，把一枚洲際彈道導彈填裝在發射井，最終只花18小時完成，聲稱創下空軍全球打擊司令部史上最快的發射井填裝紀錄。

根據美國空軍周一（17日）發布的新聞稿，這場填裝洲際彈道導彈發射井的行動本月10日舉行，形容是10年來產生的最大型導彈活動，目的是展示洲際彈道導彈敏捷作戰運用，並配以快速核產生能力，支援美國戰略司令部。這類行動通常3天內完成，第91導彈聯隊今次把時間定在24小時內，結果所需要的時間比這個目標還要快6小時。

美國現役洲際彈道導彈型號是民兵3型，部署在北達科他州、科羅拉多州、內布拉斯加州、懷俄明州、蒙大拿州合共400個發射井，另有50個發射井必要時填裝這款洲際彈道導彈。每枚民兵3型搭載一枚核彈頭，型號分別是爆炸當量300,000噸的W87/Mk21、爆炸當量335,000噸的W78/Mk12A，理論上可以配備兩枚至3枚核彈頭。