西太平洋兩地演習　美軍測試反導能力

美國加強在西太平洋應對中國的導彈威脅，周一（17日）在島國帛琉實彈發射一枚愛國者防空導彈，成功攔截一枚代表巡航導彈威脅的靶彈，並連續第二年在北馬里亞納群島羅塔島部署薩德導彈防衞系統，測試遙距發射攔截導彈的能力。

美國陸軍周五（21日）表示，前沿部署日本的愛國者防空導彈部隊在帛琉一個國際機場，展開實彈射擊演習，作為美國太平洋空軍代號「北部邊緣」演習一部分；「北部邊緣」屬於多邊演習，旨在強化參演部隊的互操作性與合作，以及測試在印太地區的防禦性戰備狀態。美國陸軍提到，這是連續第二年從日本調派愛國者防空導彈部隊到帛琉，演練其作戰能力，這款防空導彈用於攔截長程空中威脅，包括導彈及飛機。

關島是美國在西太平洋的戰略重地，美方在島上部署薩德導彈防衞系統，應對中國及北韓的長程彈道導彈威脅。美國陸軍近日再度測試該反導系統的「遙距發射組件」，把一個攔截導彈發射器從關島空運到鄰近的羅塔島，該系統其他部分包括探測雷達、指揮及控制中心留在關島，變相擴大防禦範圍，加強保護北馬里亞納群島。