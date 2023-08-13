英國報告：俄自行生產伊朗無人機

英國調查組織「衝突軍備研究」日前發布報告，分析上月在烏克蘭發現的兩架俄軍自殺式無人機殘骸，比對過往檢獲伊朗製造的見證者無人機，認為俄羅斯已開始自行生產和使用本土型號的見證者136無人機，具備在烏克蘭持續作戰能力。

調查組織於上月27日和28日，獲得兩架俄羅斯天竺葵2（Geran-2）無人機殘骸，衞星導航、飛行控制、啟動裝置及機身殘骸大部分完整。無人機合共100多個部件。它們標有的品牌來自7個國家22間不同公司，總部位於俄羅斯、中國、瑞士和美國。約三分之一部件生產日期介乎2020年至2023年，其中3個俄羅斯部件都是在今年1月至3月間製造。

天竺葵2機身未發現見證者無人機的層間蜂窩結構，見證者系列無人機使用4條天線陣列，固定在機身外的衞星導航裝置，並有第5條天線獨立運作。天竺葵無人機4條主天線位於機身內部，作為衞星導航一部分。此外，天竺葵無人機的飛行控制裝置有4層電路板，採用3D打印結構，並把慣性測量單元與機載電腦結合。

報告指出，儘管俄軍過往在烏克蘭部署的自殺式無人機，機身已標上天竺葵名稱，但調查組織認為，這些無人機實際上都是伊朗製造的見證者131和136無人機。而最新天竺葵無人機的內部單元揭示，俄羅斯已提取出見證者無人機的原理，透過新和已有解決方案簡化和結合功能，且解決方案已經在其他武器系統中經過實戰檢驗。