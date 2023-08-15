俄三大轟炸機出擊　飛近歐美空域巡航

美國B2隱形戰略轟炸機周日（13日）飛抵冰島部署，俄羅斯國防部翌日宣布，旗下三大戰略轟炸機在波羅的海、巴倫支海、挪威海、東西伯利亞海、楚科奇海、波弗特海、北冰洋的國際海域上空巡航。由美國及加拿大組成的北美空防司令部證實，4架俄軍飛機現身阿拉斯加防空識別區，未有飛入美加兩國領空。

俄羅斯國防部周一（14日）未有具體說明巡航任務的具體日期，參與行動的是圖160戰略轟炸機、圖95MS戰略轟炸機、圖22M3戰略轟炸機，米格31戰機、蘇27戰機、蘇35S戰機負責護航，時間最長一次巡航任務超過7小時。俄羅斯遠程航空兵指揮官科比拉什表示，行動嚴格遵守使用空域的國際規定，部隊定期在北冰洋、北大西洋、黑海、波羅的海、太平洋的國際海域上空展開飛行任務。

英國皇家空軍表示，周一（14日）出動颱風戰機在北約北方空中警戒區、即蘇格蘭設得蘭群島以北空域，攔截兩架俄羅斯圖142海上巡邏機。荷蘭皇家空軍同日出動F16戰機應對兩架飛向領空的俄羅斯轟炸機，又指丹麥戰機負責攔截。此外，俄羅斯國防部在另一份聲明指，俄羅斯海軍北方艦隊防空部隊周一出動一架米格29戰機，在巴倫支海上空阻止挪威一架P8A海上巡邏機侵犯俄方國界。