時值俄烏戰事　波蘭舉行冷戰以來最大規模閱兵

周二（15日）是波蘭在華沙戰役戰勝蘇聯103周年，時值俄烏戰事，波蘭當日在首都華沙舉行冷戰以來最大規模的閱兵，總統杜達揚言捍衞波蘭東部邊境，以及歐盟和北約的邊界是現今波蘭國家利益的重要元素。

大批民眾手持波蘭國旗觀賞閱兵，今次有逾2,000名波蘭及北約士兵參加，展示200組軍備和92架軍機，包括美製的M1A1阿布拉姆斯主戰坦克、高機動火箭系統（HIMARS）、愛國者防空導彈系統、F16及F35戰機，還有南韓的FA50戰機、K9榴彈炮，以及波蘭製的克拉布履帶式榴彈炮。

杜達發表演說時指，波蘭目前有17.5萬軍人，較8年前的10萬人大幅增加，該國今年的國防預算將達破紀錄的1,370億波蘭茲羅提（約2,612億港元），佔國內生產總值約4%，是北約成員國最高比例。他表示，大規模軍事現代化目標是裝備好波蘭武裝部隊，建立沒有人敢攻擊波蘭的國防系統，從而令波蘭士兵永遠不需戰鬥。波蘭不能站在原地，國民的安全是無價的。波蘭防長布瓦什查克則指，這次閱兵展現了波蘭武裝部隊的強大實力，他們能夠有效保衞國家邊境。