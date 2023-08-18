美情報機構評估烏反攻　兵鋒難抵梅利托波爾

《華盛頓郵報》周四（17日）報道，美國情報機構對烏克蘭反攻作出悲觀評估，認為或無法推進至南部關鍵城市梅利托波爾，美國國家情報總監辦公室拒絕評論報道。

評估指出，俄羅斯守衞烏克蘭佔領地的技巧非常熟練，設置雷區及戰壕防守。反攻失利可能會令烏克蘭及西方國家互相指摘，詰問為何提供數百億美元武器裝備仍無法取得預期目標。烏軍目前從80公里外的城鎮羅博季涅，向梅利托波爾推進。美國情報機構預料，烏軍將無法到達梅利托波爾，本年切斷俄羅斯通往克里米亞半島陸橋的目標落空。兩條重要高速公路和一條鐵路在梅利托波爾交匯，使俄羅斯能夠從克里米亞運送兵員及裝備，往烏克蘭南部佔領區。有美國國防部官員表示，烏克蘭可能打破慣例在冬季繼續攻勢，屆時為士兵保暖、儲備食物和彈藥將變得十分困難。

美國調查記者赫什聲稱，中央情報局曾警告國務卿布林肯，指烏克蘭反攻將失敗及無法贏得戰爭。中情局對烏克蘭局勢的冷静評估，促使布林肯考慮促成和平協議結束衝突，就如時任美國國務卿基辛格1973年在巴黎結束越戰一樣。赫什又指，雖然中情局局長伯恩斯知道烏克蘭前景黯淡，但仍支持總統拜登的無限期軍援烏克蘭政策，目的是在拜登政府中獲得更高職位。