印度探月無人太空船「月船三號」(Chandrayaan-3)周三(23日)成功着陸,成為首個登陸月球南極國家,也是繼美國、中國及前蘇聯後,第4個實現探月器登陸月球國家。身處南非的總理莫迪揚言沒有限制(The sky is not the limit),「我們都可追求月球及更遠地方」。

踏入香港時間周三晚上8時33分左右,月船三號成功登陸月球南極,印度太空研究組織(ISRO)隨即傳出一片歡呼聲。莫迪則透過視像表示,他雖身在在南非,但與國民一樣心繫月船三號。他祝賀ISRO控制室及所有國民取得此重大成就,同時鼓勵他國展開太空任務。

7月14日,搭載月船三號火箭發射升空。當進入環繞月球軌道後,月船三號本月開始靠近月球,最終完成任務。