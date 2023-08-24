意軍前上將：俄羅斯兵力火力佔優　烏克蘭難取勝

意大利前陸軍上將貝托里尼（Marco Bertolini）周一（21日）表示，烏克蘭將無法擊敗俄羅斯，因為後者擁有更多兵力及火力優勢。他呼籲西方國家認清事實，以談判終結俄烏戰爭。

貝托里尼接受意大利《每日自由報》採訪，他指戰爭本應該更早停止，但最近數月又培養出「我們會贏」的論調，助長公眾輿論對一場不可能在地面取勝戰爭的期望。他認為烏克蘭不會獲勝，並稱6月開始的反攻進展緩慢。貝托里尼提到美國《華盛頓郵報》上周一篇報道，內容關於美國情報界評估烏軍年底難以逼近南部港口城市梅利托波爾，無法實現切斷俄羅斯本土與克里米亞陸上通道的目標。他相信報道承認了烏克蘭難以在預期形式及時間框架內，實現反攻目標。

貝托里尼又指，考慮到西方竭盡所能支援烏克蘭，俄羅斯仍在人力及火力佔優，特別是炮兵火力優勢令人印象深刻。他續稱，現在很多人認為烏克蘭取回俄羅斯佔領的領土是不現實，烏克蘭加入北約及隨時恢復敵對狀態的停火協議，均不能令俄羅斯滿意。他強調，衝突只能以談判結束，並需尊重雙方利益。貝托里尼於2000年代曾任意大利聯合作戰司令部司令，並指揮福爾戈傘兵旅。