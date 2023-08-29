視察海軍司令部　金正恩稱部隊將收到新核武裝備

周一（28日）是北韓海軍節，北韓官媒朝中社周二（29日）報道，領袖金正恩周日（27日）在女兒金主愛陪同下，巡視人民軍海軍司令部並視察作戰指揮所，聽取海軍司令官的敵情匯報和作戰情況。他指出在戰術核武運用擴大政策下，各部隊將收到新武器，而海軍是執行戰略任務的國家核遏制力組成部分。

金正恩在海軍司令部檢閱了海軍儀仗隊，並與海軍官兵會面，他發表講話時指出美國近來在朝鮮半島周邊海域擴充部署核戰略裝備達到常態化水平，比以往任何時候都更積極地與其追隨勢力在北韓周邊海域進行聯合軍演。他表示，根據國家核武建設路線提出的戰術核運用擴大政策，各軍種部隊將接到破壞威力和精密度極強的新武器裝備，海軍是執行戰略任務的國家核遏制力一部分。

海軍司令官向金正恩匯報海軍作戰計劃，金正恩要求根據黨中央的戰略策略意圖，在任何突發武力衝突事態和戰爭中堅定掌握主動權，以先發制人的果斷攻勢壓倒性地制服和驅逐敵人海軍作戰戰術方案。海軍全力做好戰備工作，保持常備戰備狀態，在緊急情況發生時執行命令，粉碎敵人的戰爭意志。

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