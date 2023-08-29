缺乏翻譯言語不通　歐盟訓練烏軍最大挑戰

英國《金融時報》周一（28日）報道，歐盟在訓練烏克蘭士兵面臨許多挑戰，主要問題是缺乏翻譯導致言語不通。有德國軍事教官透露，曾與接受蘇聯時代軍事教育的烏軍指揮官有摩擦，對方認為自己那套方法較好。

歐盟訓練團副團長、荷蘭陸軍準將波恩（Martin Bonn）表示，最大難題是翻譯軍事或技術專業詞彙，沒有人會在日常生活使用這些詞彙。波恩承認，複雜地形、俄軍先進電子戰戰術及使用無人機，是烏軍在地面遇到的3個問題，歐盟想辦法讓烏軍在這種環境下做好作戰準備。8名烏克蘭空軍機師及數十名後勤人員，在丹麥斯克呂斯楚普空軍基地接受F16戰機飛行訓練時，俱遇上語言問題。丹麥軍方證實，由於安全許可、語言技能和健康檢查，相關訓練延遲。

有歐洲國家的軍事教官指出，受訓烏軍士兵年齡和能力差異很大，因為前線指揮官不願意放走最優秀士兵，其中一名在德國受訓的烏軍志願兵年齡達71歲。英國國防和保安智庫「皇家聯合服務研究所」陸戰研究員雷諾茲（Nick Reynolds）認為，西方訓練沒有達到雙方預期。到今年年底，將有一萬名烏軍士兵在德國接受訓練。烏克蘭迄今已派出6.3萬名新兵，赴歐洲及美國受訓。