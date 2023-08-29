華博士生殺教授　曾發文談美國欺凌問題

中國博士生齊泰磊（音譯）於周一（28日）在美國北卡羅萊納大學教堂山分校槍殺自己的華裔指導教授嚴資傑，他上周曾在Facebook發文稱想結交新朋友，但貼文串錯字，把「interest」（興趣）拼成「ineset」，有人留言指他英文不是很好。他過往亦曾在Twitter抱怨導師，但未知是否今次身亡的嚴資傑。

齊泰磊在Facebook指自己的興趣是納米粒子合成、光學捕獲、自組裝、光譜分析等，過往在Twitter的貼文都是用英文撰寫，他今年6月曾發文稱：「當這一種女性盡力『乞求』其他人『幫助』我，所有人就會看不起我。天使般的婊子。」同月另一則貼文，他提到最低工資對社會做成更多傷害，不能保護窮人；性別配額不是保護女性，而是強化歧視。

在其他貼文，齊泰磊曾抱怨自己的指導教授，提到有人指他懶惰，他被人侵犯隱私和搬弄是非。去年8月，他曾發文講及在美國的欺凌問題，指人們通常不會在第一時間阻止，又稱解釋並不能解決問題，反而讓他們覺得每次提出問題時，別人都會向他們求情，讓他們夜以繼日地尋找藉口。