內地赴日機票預訂驟減　日政客倡吃福島海產才准入境

日本上周四（24日）啟動福島核污水排海後，內地爆發赴日本旅遊退團潮，不少民眾抵制。有旅遊預訂平台數據顯示，上周四後內地往東京和大阪的機票搜索量斷崖式下降，少了近五成。日本近日有政客提出，讓中國人入境日本前，必須先吃下10個福島扇貝。

一間旅遊平台的數據顯示，東京在上周四仍是內地搜索量排名第二的城市，但本周已跌至第三位。有航空公司表示，本周赴日機票預訂量較上周減少三分之一，退票量也持續增加，目前赴日機票預訂情況變化尚未明確，原計劃增加赴日航班，現在需要觀望。內地「仇日情緒」亦引發日本民眾反彈，前大阪府知事橋下徹周日（27日）在節目談論如何應對中方禁令時，提出要中國遊客吃福島扇貝及到福島觀光，甚至有人提出讓他們在福島游泳。

浙江省溫州市鹿城區市場監管局近日查獲一宗銷售日本核輻射地區進口食品案，某進口食品店銷售名為「POPCAN」的棒棒糖，產地顯示為埼玉縣，執法人員當場扣押該批商品，並立案調查。另外，台灣海委會周二（29日）發表報告，指2020年起擴大台灣相關海水、漁產、日本進口食品、環境生態樣本的採驗檢測，至今年共檢驗20多萬件，結果皆無輻射異常。台灣去年至今年6月三度組團赴日考察，評估核污水排海安全性，跟國際原子能機構評估結果一致。

日方早前稱，將就中國禁止日本水產進口向世界貿易組織提出申訴。中國外交部發言人汪文斌周三（30日）在記者會回應稱，中方主管部門依據中國法律法規以及世貿組織《實施衞生與植物衞生措施協定》相關規定，對原產地為日本的水產品採取緊急措施，完全正當合理必要。