斥波蘭直升機侵犯領空　白羅斯召見臨時代辦

白羅斯國家邊境委員會周五（1日）指控，波蘭一架米24軍用直升機侵犯白羅斯領空。白羅斯外交部同日召見波蘭臨時代辦，要求解釋和徹底調查。波蘭武裝部隊否認直升機侵犯白羅斯領空，波蘭外交部副部長雅布翁斯基（Pawel Jablonski）呼籲非常謹慎看待白羅斯軍方聲明。

白羅斯國家邊境委員會通報，波蘭米24軍用直升機以極低高度越過兩國邊境，飛至白羅斯境內1,200米深處，然後折返。委員會發布事發時影片，清楚顯示兩國邊界線和圍欄，而波蘭直升機飛行路線直接橫穿兩國邊境。白羅斯軍事監察組織Belaruski Hajun指，影片中的波蘭直升機最遠距離邊境約260米。但波蘭武裝部隊作戰司令部發言人戈雷謝夫斯基（Jacek Goryszewski）表明，無法證實波蘭直升機越境進入白羅斯的說法。他強調波蘭雷達系統準確無誤，這種越境不可能發生，也沒有發生。

恰恰一個月前，波蘭國防部上月1日指控白羅斯兩架直升機，在兩國邊境附近演習期間侵犯波蘭領空，波蘭國防部隨即下令增派軍力至邊境。白羅斯國防部否認直升機侵犯波蘭領空，呼籲波蘭勿使局勢升級，不要藉此使邊境地區軍事化。