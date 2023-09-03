美軍針對朝核設施　訓練準備碉堡剋星

北韓實施戰術核攻擊訓練之際，美國針對北韓展示軍事力量，公開空軍人員接受新型碉堡剋星炸彈的組裝及裝載訓練，為攻擊朝方地下核導設施做好準備。

美國國防部上周六（2日）在社交網發布影片，顯示內華達州內利斯空軍基地負責彈藥及武器的人員今年7月19日接受訓練，組裝及裝載重達5,000磅的GBU72炸彈，並介紹這款碉堡剋星炸彈利用全球定位系統導引系統準確命中目標。影片可見空軍人員在一架F15E戰鬥轟炸機左機翼下方，完成裝載一枚GBU72炸彈。

美國空軍2021年10月12日公開這款碉堡剋星炸彈，官方名稱是「先進5K鑽地彈」（Advanced 5K Penetrator，5K是指炸彈重量5,000磅），它由彈頭BLU138鑽地彈，以及原本用於重量2,000磅聯合直接攻擊彈藥（JDAM）的全球定位系統制導尾翼組件。它設計由戰機及轟炸機從空中投射，包括B1B超音速轟炸機。

資料顯示，美國空軍至少從2017年開始研發上述碉堡剋星炸彈，從2022財政年度開始採購，目的是克服深藏地底加固目標的挑戰，針對北韓及伊朗的地下核武、導彈設施；另一特點是透過加強生存性、提高殺傷力，以及利用服役的聯合直接攻擊彈藥導航尾翼組件，大幅改善性能、減少摧毀目標所需的投彈量。

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