俄黑客入侵安全公司　洩英核潛艇基地資料

英國媒體上周六（2日）報道，俄羅斯黑客組織早前入侵英國國防承包商數據庫，洩漏關於英國核潛艇基地、化學武器實驗室、監獄和監聽站等設備訂單，數千頁文件上傳至暗網，或已要求贖金。議員警告英國安全設施可受嚴重破壞，要求政府解釋承包商系統脆弱原因。

黑客組織LockBit入侵圍欄安全公司Zaun數據庫，取得並洩漏英國皇家海軍克萊德海軍基地設備訂單，該處停泊多艘現役攻擊核潛艇。黑客也洩漏波頓唐化學武器實驗室安全設備訂單；英國竊聽機構在康沃爾郡比尤德鎮通信綜合設施設備訂單；林肯郡沃丁頓英國皇家空軍基地和考德軍營安全設備訂單；考德軍營周邊圍欄詳細圖紙；以及朗拉廷監獄和懷特穆爾監獄文件。

Zaun表示，LockBit有可能獲得過去郵件、訂單、圖紙和項目文件，但公司不認為系統儲存機密文件，也不認為機密文件已被洩露。Zaun拒絕討論是否被要求支付贖金，已就事件向英國警方報警，並聯繫英國國家網絡安全中心接受建議。該公司強調自己是複雜網絡攻擊受害者，已採取一切合理措施減輕針對系統任何攻擊。英國政府則表示不對安全問題發表評論。

Zaun為高風險場所製造圍欄和周邊安全措施，曾為2012年倫敦奧運提供安全屏障。LockBit獲稱為全球最危險黑客組織，主腦馬特維耶夫（Mikhail Matveev）遭聯邦調查局列入通緝要犯名單。英國國會下議院國防委員會主席埃爾伍德（Tobias Ellwood）指事件對國家安全基礎設施造成毀滅性打擊，無疑與英國支持烏克蘭立場有關，衝突不再局限於傳統戰場，已包括數碼領域，對安全機構能力要求更高。