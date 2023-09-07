中美禁毒合作停滯　華稱責任全在美方

中國政府主辦的第14屆大湄公河次區域禁毒合作諒解備忘錄簽約方部長級會議周三（6日）在北京舉行。中方在會後表示，當前中美禁毒合作陷入停滯責任完全在美方，是美方單方面武斷行動的結果。

大湄公河次區域禁毒合作諒解備忘錄機制由柬埔寨、中國、老撾、緬甸、泰國、越南和聯合國毒品和犯罪問題辦公室，為應對本地區毒品問題共同建立。中國國務委員、公安部部長王小洪在會上致詞時表示，明年起中國政府對聯合國毒罪辦年度禁毒捐款將增加至200萬美元（約1,560萬港元），重點用於備忘錄機制發展。近10年中國共向機制捐款600多萬美元（約4,680萬港元），是機制目前最大的捐款方。

會後被問及當前中美在禁毒方面會否繼續合作時，中方指美方無視中國在打擊毒品和新精神活性物質方面的努力，不斷將國內毒品問題「甩鍋」中國，又以涉芬太尼問題逮捕和起訴中國公民和企業。美國將中國公安部鑑定中心及國家毒品實驗室列入制裁清單，阻礙中國在科學研究和藥物檢驗分析領域的工作。中方希望以平等、互信和合作的態度，與包括美國在內的各國開展合作，反對將禁毒合作政治化和單方面的無理仲裁。