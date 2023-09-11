地震增至2122人亡　多國派員救災

摩洛哥上周五（8日）晚發生強烈地震，截至當地周日（10日）晚死亡人數增加至2,122人，另有2,421人受傷。西班牙、英國等多國伸出援手。

由於災區有多間房屋受損，災民連續第3晚在外露宿。參與救災的軍人搭建帳蓬，安置無家可歸的災民。一些位於山區的村莊受災嚴重，救援人員前往當地仍然存在困難。有災民在倒塌的房屋徒手挖掘，希望盡快找到失蹤的親人。有災民表示當地斷水斷電及沒有食物，希望政府盡快提供援助。

62歲災民班布里克（Zahra Benbrik）稱她失去18名親人，一名兄弟的遺體還沒有被挖出。她表示：「每一個人都不在了，我好心碎、悲痛至極。希望他們盡快找到他，讓我可以平靜地服喪。」

摩洛哥內政部宣布，現階段只接受西班牙、英國、卡塔爾和阿聯酋派遣搜救團隊的提議。西班牙表示已有56名搜救人員和4隻搜救犬抵達當地、英國亦已經派出60人的搜救隊伍，帶備4隻搜索犬前往災區協助救災。美國總統拜登在越南河內表示，對地震造成傷亡和破壞感到難過，美國隨時準備向摩洛哥人民提供任何必要的援助。