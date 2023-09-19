81歲牙醫老當益壯　獲劍道七段資格

作為日本傳統武術，劍道受到不少人喜愛，但若要考取高級段位頗有難度。靜岡縣静岡市一名81歲老翁，在本身擔任牙醫之餘，還獨愛劍道，通過幾十年不斷練習，考取了劍道七段，僅次於最高段位八段。他在周一（18日）日媒刊出的專訪中坦言，年齡與努力無關。

鳥巢誠一在牙科領域工作了53年，他原本的愛好是釣魚。43歲時他開始考慮參加體育運動，希望保持健康。儘管妻子推薦他玩網球或高爾夫，但他最終選擇劍道，其後便着迷其中，技術也逐漸提高，於71歲時獲得劍道六段。然而，七段成為鳥巢誠一難以逾越的關卡，他挑戰逾10次均以失敗告終，因此只能日復一日訓練，磨練自己的劍道技藝，終於在今年5月成功考取。他憶述因為一直無法達到七段，妻子可能認為今次也會是相同結果。當他向妻子傳達喜訊時，對方當下感到難以置信。

鳥巢誠一認為，劍道的一大魅力便是可以結交朋友，也可以做很多有趣的事情，即使被對手打到也不會生氣，反而會感慨「那傢伙打得很好」。他又談到自己還想繼續在劍道上取得進步，雖然八段很難，但如果自己還有精神，希望從事劍道運動直到100歲。他兒子表示，父親非常擅長與人相處，平時工作起來開朗快樂，對劍道一絲不苟。