尼日爾撤軍前夕　鄰國馬里發生空難

法國宣布從尼日爾撤軍前夕，鄰國馬里上周六（23日）發生一場空難，一架伊爾76運輸機在加奧國際機場附近墜毀，失事原因及傷亡情況未明。法國傳媒引述消息指，涉事運輸機屬於馬里軍方，並疑似超載運送俄羅斯瓦格納集團僱傭兵。

伊爾76運輸機由前蘇聯研發，主要用於運送人員及貨物，執行戰略空運任務。涉事運輸機在白羅斯登記，由當地一間貨運航空公司操作；網上流傳的照片可見，運輸機墜毀後起火冒煙，機身疑似斷開多截。網上有消息指該架運輸機當時由白羅斯明斯克飛往馬里，並預定之後前往土耳其伊斯坦布爾。馬里當局未有公布事故詳情。

法國傳媒周日（24日）引述加奧國際機場消息人士指，涉事運輸機當時降落失敗，有白人傷者由另一架飛機送往不明目的地，調查人員事發翌日重返現場；有接近當地消防的消息人士稱，當生還者抵達加奧時，幾乎全部都是瓦格納集團的俄羅斯僱傭兵。一名馬里軍方官員確認該架運輸機屬於該國軍方，當時與夥伴執行前往加奧的任務。

德國軍方仍然在加奧參與聯合國維和任務，發言人證實上周六發生涉及俄製伊爾76運輸機的事故，指該架運輸機衝出跑道。馬里軍方、俄羅斯、聯合國維和部隊均使用涉事機場，隨着聯合國維和部隊撤走，馬里軍方與武裝組織在區內的衝突加劇。