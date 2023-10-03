騰空動議需兩天內列入議程　從未成功罷免眾議長

美國眾議院議長麥卡錫面臨被罷免，極端保守派共和黨眾議員蓋特茲周一（2日）提出的騰出動議屬於程序手段，議長必須在兩個立法天內把動議列入議程。雖然過往在眾議院鮮有使用，且罷免議長從未成功，但可成為向議長施壓的有力方式。

任何眾議員都可以提出騰出動議，議員需親自在眾議院發言，尋求騰出議長職位。動議具優先性質，若獲多數票通過，議長職位將立即懸空，相當於罷免議長。眾議院秘書處會按照議長事先提交的保密名單，指派臨時議長負責繼任人投票程序。參選人獲得現時全體433名眾議員中的過半票數、即217票，或獲出席投票議員的多數票，即當選議長。

國會上次使用騰出動議是2015年，時任北卡羅萊納州共和黨眾議員梅多斯（Mark Meadows）動議，罷免時任共和黨籍眾議院議長博爾納（John Boehner），動議最終未付諸表決。博爾納數個月後宣布，基於黨內動盪提早辭任。在1910年，時任眾議院議長坎農（Joseph Cannon）面對騰出動議，動議以155票贊成對192票反對，遭到否決。