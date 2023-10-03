研阿秒脈衝光　3科學家奪諾貝爾物理學獎

諾貝爾物理學獎得主周二（3日）公布，由法國籍科學家呂利耶（Anne L'Huillier）、法國籍科學家阿戈斯蒂尼（Pierre Agostini）、匈牙利籍科學家克勞斯（Ferenc Krausz）共同奪得，表彰3位研究阿秒脈衝光的成就，為人類提供探索原子和分子內電子世界的新工具，展示一種製造極短光脈衝的方法，可用來測量電子移動或能量變化的快速過程。

諾貝爾獎委員會指，當人們感知到快速移動的事件時，它們會相互流動，若想研究非常短暫的事件，人們需要特殊技術，而在電子的世界，變化發生在十分之一阿秒內。阿秒是在原子核尺度上的電子動力學時間單位，相當於10的負18次秒 ，是非常小的時間單位。獲獎者的實驗製造的脈衝光之短，需以阿秒量度，並證明這些脈衝可提供原子和分子內部過程的影像。

在1987年，呂利耶發現紅外線雷射穿過惰性氣體時，產生許多不同的光的泛音，每個泛音都是一個光波，雷射中每個周期都有給定的周期數，它們是由雷射與氣體中的原子相互作用引起，為部分其以光的形態釋放之電子，提供額外能量。呂利耶繼續探索這一現象，為後續的突破奠定了基礎。至2001年，阿戈斯蒂尼成功製造並研究一系列連續的光脈衝，其中每個脈衝僅持續 250阿秒。同一時間，克勞斯進行另一類實驗，可以分離出持續650阿秒的單一光脈衝。

3位科學家的貢獻使研究以前無法追蹤的快速過程成為可能，可以打開電子世界的大門，阿秒物理學讓外界有機會了解電子控制機制，在許多不同領域都有潛在應用，例如醫學診斷。