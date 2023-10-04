麥卡錫不再競選眾院議長　盤點潛在接班人

美國眾議院議長麥卡錫周二（3日）遭罷免下台，成為美國眾議院史上首位被罷黜的議長。麥卡錫在被解除眾院議長職務後，宣布不會再競選議長。根據眾議院規則，臨時議長由麥卡錫的盟友、共和黨眾議員麥克亨利（Patrick McHenry）擔任，直至選出新議長。

理論上，麥卡錫可透過投票重新擔任議長。惟美媒引述知情人士透露，麥卡錫被免職後向其他共和黨議員表示，不會再競選議長，並拒絕推薦接班人。有共和黨人透露，計劃下周二（10日）討論麥卡錫的繼任人選，預定下周三（11日）投票選出新議長。

路易斯安那州眾議員、共和黨眾院二號人物斯卡萊斯（Steve Scalise）、明尼蘇達州眾議員、共和黨眾院三號人物埃默（Tom Emmer）、紐約州女眾議員、前總統特朗普的忠實盟友斯特凡尼克（Elise Stefanik）及麥克亨利，均成為麥卡錫潛在繼任人。其中提出這次罷免案的蓋特茨表明，不排除支持正在接受血癌治療的斯卡萊斯。

白宮發言人瓊皮埃爾表示，總統拜登敦促眾議院迅速選出一位新議長以應對挑戰。麥卡錫被罷免議長一職，意味眾院的立法活動陷入停頓。若國會不延長資金撥款，聯邦政府關閉的最後期限將會是11月17日。