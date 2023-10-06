俄導彈襲哈爾科夫殺51村民　澤連斯基斥是蓄意恐怖主義行為

烏克蘭東北部哈爾科夫一條小村莊，周四（5日）遭一枚俄羅斯導彈擊中，造成51名村民死亡，包括1名6歲男童，另有7人受傷，是俄烏戰爭爆發以來其中一次死傷最嚴重的襲擊事年，烏總統澤連斯基直斥是一次蓄意的恐怖主義行為。

事發在哈爾科夫東部地區人口只有330人的赫羅扎（Hroza）村，當時約有60名村民在一家咖啡館參加另一名遇難村民的追悼會。烏克蘭內政部長克利緬科稱，初步調查結果顯示襲擊是以俄軍的伊斯坎德爾導彈進行，整條村的六分之一地方被夷平，咖啡館隔壁的一家雜貨店也被炸毀，其中一些罹難者就身處雜貨店內。從電視畫面可見，救援人員瓦礫中搜尋，抬出一具具的屍體。克利緬科說，事發時村內每個家庭都有人身處咖啡館內，事件「對村莊、對整個烏克蘭來說都很可怕」，是俄羅斯犯下的又一宗令人髮指的戰爭罪行，俄方必須為此負責。

澤連斯基則在通訊軟件頻道中指，俄羅斯以導彈襲擊一家普通雜貨店，完全是蓄意的恐怖主義行為，必須制止俄羅斯此類恐怖活動。聯合國駐烏克蘭人道主義協調員布朗在聲明中表示，對事件感到震驚，並指出故意襲擊平民是戰爭罪行。