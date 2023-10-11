眾議院周三選新議長　共和黨未有共識

美國眾議院將於當地周三（11日）開大會投選新議長，共和黨議員喬丹（Jim Jordon）和斯卡萊斯（Steve Scalise）已表態參選。共和黨在周一（9日）和周二（10日）召開閉門會議商討，由於被罷免的前議長不排除再競逐，形成「三腳篤」情況，目前黨內未有共識，許多人都未下決定。

周二的閉門會議結束後，多名共和黨人透露談判陷入僵局，不同派系的議員堅持撐自己派系的人選，周三的投票可能會無結果，眾議長一職或再懸空數天，議員馬西（Thomas Massie）直言周三能選出新議長的機會可能只有2%。斯卡萊斯表示，正組成一個強大的同盟，周三會選出新議長，眾議院將重新運作。

較早前，共和黨周一召開閉門會議時，有議員把矛頭指向倒戈罷免麥卡錫的8名黨友，動議罷免的極右共和黨人蓋特茲（Matt Gaetz）和伯切特（Tim Burchett）表明會撐獲多數黨友支持的人選，但不會接受麥卡錫回鑊。伯切特直指：「我不會投麥卡錫，有人是瘋癲的，他們有權瘋癲，我也有權代表我的選區。」