哈馬斯號召全球回教徒　周五「憤怒日」上街示威

巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯呼籲全球回教徒周五（13日）上街抗議，參加「憤怒日」聲援巴勒斯坦人。以色列外交部和國家安全委員會發聲明，敦促所有在海外的公民加強警覺。

哈馬斯前領袖邁舍勒（Khaled Meshaal）發放錄音聲明，號召全球回教徒周五參與示威，埃及、敍利亞、黎巴嫩和約旦的政府和國民有責任支持巴人。哈馬斯呼籲約旦海西岸、耶路撒冷，以及阿拉伯和回教世界發起大規模示威，西岸的年輕人應起義對抗以色列定居者和士兵，以色列阿拉伯人前往阿克薩清真寺阻止猶太人褻瀆它。

因應事態，以色列政府警告多個國家或會爆發針對以色列人及猶太人的示威甚至騷亂，身處海外的以色列人應遠離集會，留意當地執法部門的最新警示，以色列駐外使領館會加強保安。

在美國，國會眾議院警衞官麥克法蘭（William McFarland）周四（12日）發出備忘錄指，正與執法部門監控關於以巴戰事的情報，加上哈馬斯號召「憤怒日」，國會山莊將加強保安，但目前未發現針對美國本土或國會的直接威脅。