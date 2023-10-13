哈馬斯施襲前有異象　以軍疑誤判沒提升戒備

美國新聞網站「Axios」周四（12日）報道，巴勒斯坦哈馬斯武裝分子上周六（7日）突襲前一晚，以色列情報機構發現加薩地帶的哈馬斯成員有不尋常活動。惟以色列國防軍及國家安全局領導層沒有下令邊境守軍提高戒備，國防軍及國家安全局拒絕評論報道。

報道引述以色列官員指，國防軍總參謀長哈列維、國家安全局局長巴爾及軍事情報局局長哈利瓦曾出席上周五（6日）晚上的高層磋商，嘗試理解最新情報的含意，討論哈馬斯不尋常活動是演習或準備襲擊。會上有人提出讓加薩附近以軍進入高度戒備狀態，以防可能發生襲擊。但在磋商後，哈列維及及巴爾決定等待更多情報，結果哈馬斯在數小時後施襲。另一名以色列官員證實，情報最終沒有變成預警，但否認沒有採取任何行動。他透露，哈列維及巴爾在磋商後，決定向南部派遣一支小型國安局特種部隊及反恐特警小組，應對越境滲透及綁架行動，他們在上周六早上開始戰鬥。

第三名以色列官員認為，不根據情報發出警報是一個誤判。總理辦公室指，總理內塔尼亞胡沒有收到上周五晚上磋商的消息，他首次收到最新消息是翌早6時25分，當時哈馬斯向邊境附近的以色列村落發射迫擊炮。內塔尼亞胡立即往特拉維夫的辦公室與內閣磋商，並召集安全內閣會議。