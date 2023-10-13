新加坡與日本首次合作　測試機械人遠距手術

新加坡國立大學醫院、國大楊潞齡醫學院與日本藤田醫科大學的臨床科學家，近日利用日本首台手術機械人「火鳥」，隔空同步在器官模型上進行胃切除手術測試。這是新加坡與日本首次合作進行遠距手術，兩地相隔約5,000公里。

今次測試從周一（9日）開始，為期4天。公開手術影像顯示，日本機器人手術領域先驅、藤田醫科大學宇山一朗教授等人周三（11日）在新加坡國立大學利用遠端遙控，操控藤田醫科大學手術台上的手術機械人，成功切除器官模型中的癌變組織。

相關技術目前還處於研究階段，有望在5至10年後正式啟用。國大楊潞齡醫學院外科系助理教授金國偉表示，團隊之所以會選擇胃切除術，是因為它是一種非常複雜的手術，希望通過測試，評估這類複雜的手術是否真的可以安全地進行。他指挑戰之一在於網路連結的穩定性，若兩國聯繫的系統速度不夠快，那手術就不能安全進行。

宇山一朗承認今次手術出現了大約0.1秒的延遲，但強調沒有感覺到大問題，希望將相關技術首先用於手術指導等用途。藤田醫科大學則表示，希望今後能繼續透過提供遠距手術支援，普及高水準醫療技術，進一步提升醫療品質。