美否決以巴人道停火安理會決議案　華表震驚及失望

聯合國安理會周三（18日）表決一項關要求以色列和巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的戰事暫停，以允許人道援助進入加薩地帶的決議草案，該草案因為常任理事國美國行使否決權而未獲通過，中方代表對此感到震驚和失望。

決議草案由巴西提出，譴責哈馬斯以及一切針對平民的暴力行動，敦促各方遵守國際法，持續、充分和不受阻礙地向平民提供基本物品和服務，並不點名呼籲以色列撤銷要求平民和聯合國工作人員撤離加薩地帶北部的命令，保障人道主義援助。投票結果顯示，安理會成員中12個國家投了贊成票，美國投了反對票，俄羅斯和英國投了棄權票。

美國駐聯合國大使托馬斯·格林菲爾德在表示，美國對決議草案沒有提及以色列的自衞權感到失望，又將加薩人道危機歸咎哈馬斯。而中國常駐聯合國代表張軍在表決後發言時表示，指摘美國在決議草案的談判中沒有表示反對，讓安理會成員相信決議可以通過，而投票「簡直令人難以置信」，中方對決議草案未獲通過表示震驚和失望。

張軍又指出巴西提出的決議草案總體上反映了國際社會的普遍呼聲，代表了安理會推動實現停火的起始步驟，也可能是當前情況下安理會唯一可能達成一致的案文，然而相關國家口頭上強調安理會應該採取正確的行動，但他們的投票立場讓人懷疑他們根本不希望安理會採取任何行動，不希望真正解決問題。而俄羅斯駐聯合國代表納班濟亞表示，再次目睹美國的「虛偽和雙重標準」。