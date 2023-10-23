中國國安部斥美歪曲反間諜法　以己度人

中國《反間諜法》今年修訂通過以來，外界出現不同聲音，中國國家安全部周一（23日）在微信公眾號發布文章，指有人誤讀或惡意攻擊抹黑該法，有必要回應和駁斥一些典型的錯誤言論。該部門認為美國將中國《反間諜法》歪曲為泛化國家安全，是典型以己度人、賊喊捉賊的卑劣伎倆。

外界指《反間諜法》2014年才制定，今年又修改，認為中國透過頻繁修法泛化國家安全。中國國安部指出，2014年《反間諜法》由1993年《國家安全法》更名而來，這次修訂實質是30年來的首次修改完善。當局認為原法出現間諜行為界定不清晰、防範制度不健全、執法措施不完善、法律責任不匹配等不適應的突出問題，有必要修訂補充完善。

中國國安部認為，階段性修改反間諜相關法律制度是各國通例，美國就先後10餘次修改反間諜相關法律制度。該部門強調，中國堅決反對將經貿、科技等議題政治化、武器化、泛安全化，批評美國近年來打着「法治」的幌子，披「國家安全」的外衣，遏制打壓正常經貿往來、學術交流、科研活動等，炮製所謂中國間諜案。