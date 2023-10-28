以軍：哈馬斯指揮所建於加薩城最大醫院地底

以色列國防軍周五（27日）聲稱巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的指揮和控制中心建於加薩地帶一間醫院的地底，利用醫院的平民作人盾，哈馬斯則否認指控。

國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）在記者會向外國記者展示多項證據，包括衞星相、錄音，以軍還製作了概念影片模擬哈馬斯在醫院地底的指揮網絡。哈加里指，加薩城最大醫院「希法醫院」有多個哈馬斯地下建築群，指揮官在該處指示針對以色列的攻擊，情報顯示醫院外有數條隧道可通往地下指揮所，不用進入醫院。醫院其中一個病房亦有一個出入口，可進入地下建築。在本月7日突襲以色列後，數百名哈馬斯分子逃到醫院地底匿藏，醫院有1,500張病床、約4,000名職員，「恐怖分子以此成人盾，在醫院自由活動」。

哈加里亦指控哈馬斯偷取加薩平民的燃料，希法醫院有燃料，記者會上播放的錄音聲稱哈馬斯控制醫院的燃料，有人可以帶上燃料容器並加滿，哈馬斯目前有約100萬公升燃油。哈馬斯反斥以軍指控毫無根據，編造指控為針對巴勒斯坦人發動新一輪大屠殺鋪平道路，又指因為以色列對加薩狂轟濫炸，現昤有4萬人在希法醫院避難。