真主黨首次向以色列　發射布爾坎重型導彈

以色列和黎巴嫩邊境炮火連連，黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）日前首次公開談論以巴衝突，警告戰鬥可能升級。黎巴嫩安全官員上周六（4日）證實，真主黨首次使用攜帶重型彈頭的布爾坎彈道導彈襲擊以色列哨站，但未傳出傷亡。

靠近黎巴嫩邊境的以色列上加利利地區，上周六上午再遭遇火箭彈襲擊。以色列國防軍同日攻擊黎巴嫩南部的真主黨陣地，目標包括基礎設施、火箭彈儲存庫和大院。以軍亦襲擊黎巴嫩南部一個真主黨哨站，以及兩個恐怖行動小組，行動小組被指計劃使用反坦克制導導彈向以色列開火。黎巴嫩的親伊朗廣場電視台上周六指，真主黨向一個以色列哨站發射兩枚布爾坎彈道導彈。

以色列國防部長加蘭特同日訪問該國北部地區，表示以軍全力進攻加薩地帶，在北部處於守勢，無興趣捲入戰爭，但已做好執行任何任務的準備。空軍維持大部分力量應付黎巴嫩戰場，打擊真主黨。巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯上月7日向以色列南部發動致命襲擊，加蘭特稱是其領袖辛瓦爾（Yahya Sinwar）犯錯，注定了哈馬斯和加薩命運。若納斯魯拉犯錯，他也將注定黎巴嫩命運。