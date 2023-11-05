美擬小型炸彈援以　減少加薩平民傷亡

美國國務卿布林肯日前訪問以色列，談及建議以色列採取具體步驟，減少加薩地面戰造成的平民傷亡。美媒上周六（4日）報道，相關措施包括改為使用小型炸彈攻擊巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯陣地，而美國正試圖向以色列提供該類彈藥，減輕對加薩平民的威脅。

美方已向以色列官員表示，以方能透過改善打擊哈馬斯領導人的方法、在行動前搜集更多哈馬斯指標網的情況、用更小型的的炸彈炸毀地道，以及由地面部隊分隔平民區和武裝分子。美國高級軍官透露，在以巴戰事首兩周，以軍向加薩投擲的90%彈藥是重達1,000至2,000磅的衞星制導炸彈，其餘則是250磅的小直徑炸彈。專家指，以色列上周二（10月31日）空襲加薩北部城市賈巴利亞難民營時，使用至少兩枚2,000磅炸彈。美國官員認為，小型炸彈更適合攻擊加薩密集城市環境，但以色列多年來儲存較大型炸彈，主要用於打擊黎巴嫩真主黨的堅固軍事陣地。

美國官員相信，愈多巴勒斯坦人死亡，以色列領袖就會愈早受壓結束軍事行動，但更具針對性的行動可維持更久，並對哈馬斯造成較持續的損害。以軍的行動至今尚未足以摧毀哈馬斯中高級領導層，相信哈馬斯領導層藏身加薩北部的地道，派士兵入地道只會是自殺式任務，以軍正試圖迫使哈馬斯轉移陣地或改變通訊方式，暴露位置。美方希望以軍地面部隊分隔加薩平民與武裝分子，再進行密集清剿，或突襲加薩城部分地區來孤立武裝分子。