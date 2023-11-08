美俄關係是好是壞　決定軍控條約成敗

美國與蘇聯以及俄羅斯在冷戰期間及結束後，簽署一系列與軍備控制相關的條約，目的是防止雙方因軍備競賽而擦槍走火，同時增加互信程度、緩解緊張關係。惟這些雙邊及多邊條約往往因兩國關係惡化而失效，淪為廢紙一張，以下是有關例子：

●反彈道導彈條約

簽署日期：1972年5月26日

條約類型：雙邊條約

主要條款：限制締約國部署陸基攔截導彈防禦設施

目前狀況：失效，美國2002年6月13日退出

●中程導彈條約

簽署日期：1987年12月8日

條約類型：雙邊條約

主要條款：禁止締約國擁有核常陸基中程彈道導彈及巡航導彈

目前狀況：失效，美國2019年8月2日退出

●開放天空條約

簽署日期：1992年3月24日

條約類型：多邊條約

主要條款：容許締約國對彼此領土實施非武裝空中偵察收集軍事訊息

目前狀況：生效，美國2020年11月22日退出、俄羅斯2021年12月18日退出

●歐洲常規武裝力量條約

簽署日期：1990年11月19日

條約類型：多邊條約

主要條款：限制締約國主要常規武裝力量

目前狀況：失效，俄羅斯2023年11月7日退出，北約成員國2023年12月7日暫停執行

●全面禁止核試驗條約

簽署日期：1996年9月10日

條約類型：多邊條約

主要條款：締約國承諾不進行任何核武器試驗爆炸或任何其他核爆炸

目前狀況：因指定國家尚未全部批准而未生效，俄羅斯2023年11月2日撤銷批准

●新削減戰略武器條約

簽署日期：2010年4月8日

條約類型：雙邊條約

主要條約：削減締約國戰略核武器數量

目前狀況：有效期至2026年2月4日，俄羅斯2023年2月21日宣布暫停參與