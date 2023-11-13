美憂以軍加強攻擊黎巴嫩　圖擴大戰事

美媒周日（12日）引述知情美國和以色列官員指，部分拜登政府官員憂慮以色列試圖挑釁黎巴嫩真主黨，為在黎巴嫩發動更廣泛戰爭製造藉口，讓美國及其他國家進一步捲入以巴戰事。美國防長奧斯汀上周六（11日）與以色列防長加蘭特通電話時，已表達憂慮以軍對黎巴嫩升級行動。

報道指，近日有兩件事令華府認為有可能迫使真主黨反擊以色列，導致衝突擴大。第一件事是以軍空襲黎巴嫩南部，擊中一輛車，造成1名長者及其3名孫輩死亡；第二件事是以軍上周六向以黎邊境以北約40公里發動無人機襲擊，是以巴戰事開打後，以軍對黎巴嫩的最遠程攻擊。同時，美方擔心加蘭特對真主黨的公開威脅只會加劇局勢。

知情官員透露，白宮指示奧斯汀向加蘭特表達美方的憂慮，二人對話非常直接和坦率，奧斯汀要求加蘭特解釋以軍對黎巴嫩的空襲行動，並促請以方避免導致與真主黨全面開戰。加蘭特則稱，以色列的政策是不與黎巴嫩開啟第二戰線，亦認為不會出現第二戰線，但真主黨正加強攻勢，包括從敍利亞攻擊約563公里外的以色列紅海城市埃拉特，他直指「真主黨正在玩火」。

美國總統高級顧問霍克斯坦（Amos Hochstein）上周出訪黎巴嫩，透過該國國會議長及其他官員向真主黨傳達強硬警告，重申美國不希望加薩地帶的衝突擴大至黎巴嫩，平息以黎邊境局勢必須是兩國最優先事務。透過霍克斯坦此行，華府的理解是黎巴嫩政府、公眾及真主黨都無意與以色列開戰。美方亦滿意真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）上周的講話沒有呼籲戰事升級，並視之為真主黨接收到華府信息。