韓軍頭：作戰受制於兩韓《九一九軍事協議》

南韓海軍作戰司令部司令金明秀獲任命為聯合參謀本部議長，他周三（15日）出席國會人事聽證會時表示南韓軍方的軍事作戰明確受到韓朝《九一九軍事協議》限制。

金明秀指，目前難以評價協議效果，但軍事活動受制於協議，在執行軍事作戰時不受任何限制才是最好的備戰狀態。他指出，因協議有關規定，軍方執行監視任務時的範圍和時間會受限，有無法實時監視敵軍後方的問題。金明秀續指，北韓有可能為轉嫁內部不穩定因素而挑釁南韓，而北韓正透過與俄羅斯軍事合作尋求對朝制裁的突破口，同時集中力量準備彈道導彈發射和核試等，以提升核武和導彈力量。

金明秀稱，如能擔任聯合參謀本部議長，將積極利用韓軍和韓美同盟的壓倒性尖端戰鬥力，確保對朝軍事的主導權。若敵人挑釁將立即嚴懲，使其追悔莫及。他將全力推動創建戰略司令部，強化南韓型三軸體系的能力和應對態勢，制訂延伸威懾的具體政策和戰略方針，提高執行效率。他還承諾提升聯參作戰執行能力，拓展人工智能和綜合戰鬥體系等尖端軍事實力。

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