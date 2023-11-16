暗中增加對以色列軍援　傳美國動用海外武器庫存

美國傳媒周二（14日）援引國防部文件報道，美方暗中增加對以色列軍事援助，提供更多阿帕奇攻擊直升機使用的雷射制導導彈、炮彈、夜視設備、掩體炸彈及新型軍用車輛等。為了滿足以色列對導彈的需求，美軍甚至動用在德國及南韓的庫存。

報道指，儘管拜登政府官員近來經常呼籲以色列避免傷害加薩地帶平民，但美國仍向以色列提供武器，範圍超出已知的鐵穹防禦系統攔截彈及智慧炸彈。以色列為打擊哈馬斯而尋求的武器清單，列在一份名為「以色列高級領導人」的美國國防部內部文件中。文件顯示截至上月底，美國全數交付1,800枚M141掩體炸彈及至少3,500個夜視裝置。阿帕奇攻擊直升機所用的3.6萬發30毫米鏈炮彈藥如數交付，而2,000枚地獄火雷射制導導彈則移交部分。美軍還透過海路向以色列運送兩套鐵穹防禦系統，並提供312枚攔截彈。

以色列要求美國中央司令部提供逾5.7萬枚155毫米高爆炮彈、2萬支M4A1步槍、多達5,000個PVS14夜視裝置、3,000枚M141掩體炸彈、400門120毫米迫擊炮，以及75輛取代「悍馬車」的新型戰術車輛等。美國國防部發言人拒絕討論具體細節，但聲明提到美方透過內部庫存在內的多種途徑確保以色列有能力自衞。美國正迅速提供精確導引彈藥、小口徑炸彈、155毫米炮彈和其他彈藥，還有鐵穹防禦系統和醫療支援設備等。

逾30個救濟組織周一（13日）去信美國國防部長奧斯汀，促請停止向以色列提供155毫米炮彈，理由是無制導炮彈的誤差很大，通常會落在距離預定目標25米遠的地方，而加薩是世界上人口最稠密的地方之一。