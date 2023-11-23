伊朗警告若以色列不永久停火　戰事將擴大

以色列和巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯周三（22日）宣布達成臨時停火協議，伊朗外長阿卜杜拉希揚同日到訪黎巴嫩貝魯特，他警告若以色列在停火期過後恢復攻勢，戰事將會擴大。

這是以巴上月7日開戰後，阿卜杜拉希揚第2次到貝魯特。他稱巴勒斯坦人6周以來的英雄式抵抗，證明美國和錫安主義實體是戰爭輸家，如果停火不持續，區內情況不會與停火前一樣，伊朗不尋求擴大戰事，但戰爭強度提高的話，就有可能擴大。他指出，伊朗認為目前有兩個選擇，一是人道停火變為永久停火，第二是讓受威脅的巴人自己做決定，而伊朗會支持哈馬斯的任何決定。

接見阿卜杜拉希揚時，黎巴嫩總理米卡提強調有需要全面停火，阻止以色列入侵加薩地帶，敦促有影響力的國家向以色列施壓停止攻擊黎巴嫩南部、其公民和記者。阿卜杜拉希揚亦與親真主黨的黎巴嫩國會議長會面，討論以巴戰事和加強地區穩定與安全等事宜。此外，阿卜杜拉希揚會見了哈馬斯政治局成員哈亞（Khalil Al-Hayya）、武裝組織巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（PIJ）領袖納哈拉（Ziad al-Nakhala），商討停火過程。

黎巴嫩真主黨沒有參與談判停火協議，一名消息人士指只要以色列尊重協議，真主黨亦會停火。不過，若停火期間以色列在黎巴嫩南部或加薩升級局勢，真主黨將回擊。以色列總理內塔尼亞胡回應稱，以色列沒有就該國北部邊境達成停火協議。