俄擬建海底隧道連接克里米亞　華企有意參建

連接俄羅斯的克里米亞大橋在俄烏戰事期間多次遇襲，美媒周五（24日）報道，俄羅斯希望開發免受烏克蘭攻擊的運輸通道，與政府有關聯的俄羅斯和中國企業高層已秘密討論，修建一條連接俄羅斯與克里米亞的海底隧道。

烏克蘭官員主動向美媒提供截獲的電郵，反映中俄商討合作在刻赤海峽建海底隧道。美媒獨立獲得其他信息，包括有公司註冊文件顯示中俄最近在克里米亞成立聯合企業，涉及許多電郵提名的人物。

根據一封10月4日的電郵，中國央企中國鐵建集團隨時確保能在克里米亞地區建設複雜的鐵路和公路項目。其他電郵則指，中國尋求保密事件，只有在完全保密的嚴格規定下才會參與，任何合約上的公司名稱都會以另一個無關聯的法人實體取代。另外，已有一間中國的銀行願意把美元資金兌換成盧布，轉移到克里米亞作為項目資金。電郵亦提到中俄聯位企業曾與一名叫徐華祥（Xu Huaxiang，音譯）的中國鐵建高層討論，相信他是中國鐵建國際部門副總裁兼副總經理。

此外，俄羅斯商人卡柳日內（Vladimir Kalyuzhny）通知了一名俄羅斯官員，收到來自中國合作夥伴的信，中國鐵建願意作為總承包商參與建設刻赤海峽海底隧道。