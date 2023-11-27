哈馬斯釋放17名人質　其中一人為俄籍

以色列與回教極端組織哈馬斯停火第3日，哈馬斯周日（26日）釋放第3批人質，共有17人，包括13名以色列人，3名泰國人及1名俄羅斯人。以色列傳媒報道，有關的俄羅斯人同時擁有以色列國籍。哈馬斯將他們交給國際紅十字會。以色列將根據協議，再釋放39名被囚禁的巴勒斯坦人。

哈馬斯官方網站聲明表示：「為了回應俄羅斯總統普京，及感謝俄國支持巴勒斯坦的立場，哈馬斯釋放一名俄籍被拘留者。」最新獲釋的以色列人質包括9名兒童，其中一名4歲女童擁有以色列及美國雙重國籍，成為首個獲釋的美國人。她的父母在哈馬斯上月7日突襲以色列南部時被殺。美國總統拜登指，再有人質獲釋，是美國密集外交的成果，希望有更多美國人質獲釋，並尋求延長加薩停火，將會同以色列總理內塔尼亞胡保持接觸。

埃及政府的聲明指，休戰正順利進行，並指當地周日有120輛人道援助貨車由埃及進入加薩，其中包括2輛運油車及2輛裝有烹飪用天然氣的貨車。

以色列與哈馬斯互換被扣人員

停火第1天（11月24日）

以色列：釋放39名巴人囚犯，分別是24名婦女及15名未成年人

哈馬斯：釋放24名人質，分別是13名以色列人（包括4名未成年人）、10名泰國人、1名菲律賓人

停火第2天（11月25日）

以色列：釋放39名巴人囚犯，分別是6名婦女及33名未成年人

哈馬斯：釋放17名人質，分別是13名以色列人（包括8名未成年人）、4名泰國人

停火第3天（11月26日）

以色列：釋放39名巴人囚犯

哈馬斯：釋放17名人質，分別是13名以色列人、3名泰國人、1名俄羅斯人

備註：哈馬斯10月7日從以色列西南部地區擄走大約240人，在停火協議達成前已經釋放4名人質。