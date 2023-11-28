中美朝針鋒相對　安理會未決議譴責北韓射衞星

聯合國安理會周一（27日）開會討論北韓上周二（21日）發射軍事偵察衞星，聯合國認為朝方行為違反安理會決議，可能對國際航空和海運構成嚴重威脅，但由於美國、北韓、中國等針鋒相對，會議未能達成聯合聲明或決議譴責北韓射星等具體成果。

安理會會議指，聯合國決議禁止北韓利用彈道導彈技術進行的一切發射活動，聯合國秘書長古特雷斯亦譴責過北韓發射軍事偵察衞星。美國常駐聯合國大使格林菲爾德表示，安理會肩負維護國際和平與安全的任務，而北韓正在削弱其權威。與會的南韓常駐聯合國代表黃浚局則稱，北韓挑釁已超越地區範疇，成為全球性議題，同時提及北韓向俄羅斯提供彈藥用於烏克蘭戰場。

北韓常駐聯合國代表金星反駁指，目前地球軌道上有5,000多枚衞星運行，北韓射衞星是行使主權的正當行為。格林菲爾德駁斥北韓的自衞說法，重申美韓聯合軍演是例行公事，本質上是防禦性質。中國常駐聯合國副代表耿爽指，美國透過和南韓的軍事聯盟，進一步加劇緊張與對抗，一旦北韓持續感覺受到威脅，而且其正當的安全關切仍然無法獲得解決，朝鮮半島就無法走出安全困境，只會陷入針鋒相對的挑釁行為惡性循環。

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