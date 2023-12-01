以美合謀新計劃　逐哈馬斯基層出加薩

美國傳媒周四（11月30日）引述消息報道，以色列及美國部分政客正討論如何把巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯旗下數千名較低級別成員逐出加薩地帶，藉此縮短戰爭時間。哈馬斯沒有回應報道。

《華爾街日報》報道，以色列軍隊準備對哈發動新一輪攻勢，卻面臨如何處置對方數千名武裝分子挑戰。為此，部分以美政客考慮驅逐數千名哈馬斯低層成員，與以色列1982年圍攻黎巴嫩貝魯特時，允許巴勒斯坦自治政府已故主席阿拉法特及數千名戰鬥人員逃離做法相似。

談及如何管治進入「後哈馬斯」的加薩時，報道指有以色列軍方智庫提議，首先建立多個「無哈馬斯安全區」，再交予獲沙特阿拉伯及阿聯酋支持的新加薩政府統治。

然而，《華爾街日報》指以色列1982年做法與是次倡議本質上根本不同，理由是阿拉法特等人當年並非在黎巴嫩居住，相反加薩正是哈馬斯成員家園，以及期望立國土地。另有分析指出，上述建議需取得其他願意收留被逐哈馬斯成員的國家同意，以目前局勢來說根本不切實際。

以色列揮軍前估計，加薩共有3萬名哈馬斯武裝分子，曾揚言會殺死哈馬斯高層及參與10月7日突擊行動成員。自戰事爆發以來，以軍估計已殲滅數千名哈馬斯武裝分子。