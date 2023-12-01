以哈再延長臨時停火1天　哈馬斯先釋放兩名女人質

哈馬斯已釋放舍姆（左）和蘇薩納（右）。

以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯周四（11月30日）同意延長臨時停火協議1天，哈馬斯在同日傍晚釋放多兩名在加薩地帶被扣押的以色列女人質，預料稍後會有更多人質獲釋。

以色列國防軍發聲明中表示，國際紅十字會已兩名女人質移交給加薩地帶安全圍欄附近的以軍，隨後送往以色列南部的哈特澤里姆基地（Hatzerim Base）。兩名女人質分別是舍姆（Mia Schem）和蘇薩納（Amit Soussana），其中舍姆擁有法國和以色列雙重國籍，在10月7日哈馬斯襲擊以色列一個音樂節時被擄走，期後在哈馬斯發生的人質片段中現身，稱自己手臂受傷，曾接受3小時手術，並懇求讓她返回家人身邊。

以色列官員表示，周四稍後會有更多人質獲釋，而他們會在不同地點、不同時間釋放，原因是他們被關在加薩的不同地點。

以色列與哈馬斯互換被扣人員

停火第1天（11月24日）

以色列：釋放39名巴人囚犯，分別是24名婦女及15名未成年人

哈馬斯：釋放24名人質，分別是13名以色列人（包括4名未成年人）、10名泰國人、1名菲律賓人

停火第2天（11月25日）

以色列：釋放39名巴人囚犯，分別是6名婦女及33名未成年人

哈馬斯：釋放17名人質，分別是13名以色列人（包括8名未成年人）、4名泰國人

停火第3天（11月26日）

以色列：釋放39名巴人囚犯，全部是未成年人

哈馬斯：釋放17名人質，分別是14名以色列人（包括9名未成年人）、3名泰國人

停火第4天（11月27日）

以色列：釋放33名巴人囚犯，分別是3名婦女及30名未成年人

哈馬斯：釋放11名人質，全部是以色列人（包括9名未成年人）

停火第5天（11月28日）

以色列：釋放30名巴人囚犯，分別是15名婦女及15名未成年人

哈馬斯：釋放12名人質，分別是10名以色列人（包括1名未成年人）、2名泰國人

停火第6天（11月29日）

以色列：釋放30名巴人囚犯，分別是14名婦女及16名未成年人

哈馬斯：釋放16名人質，分別是10名以色列人（包括3名未成年人）、4名泰國人、2名俄羅斯人

停火第6天（11月30日）

哈馬斯：釋放2名以色列女人質